Baschet: CSM Constanta U17 incheie sezonul in primele zece echipe din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistii de la CSM Constanta U17 au inceput cu o victorie Turneul Final al Campionatului National, Grupa III din Div Val B, scor 71 ndash; 60 in fata celor de la Leii Bucuresti. In al doilea meci, elevii lui Bogdan Ivanovici si Mario Takacs Sixt au intalnit pe CSS Viitorul Cluj Napoca si au castigat…

- Desfașurat la Timișoara, in aceasta saptamana, turneul final al Campionatului Național de Cadete a avut drept caștigatoare echipa Dinamo București.Echipa antrenata de Bagheera a facut un turneu final perfect cu 5 victorii din 5 meciuri și maximum de puncte acumulate.Iata rezultatele inregistrate:DINAMO…

- Sportivii CSM Constanta au o noua saptamana cu provocari, in care vor continua lupta pentru trofee si medalii, in competitiile nationale si internationale.Suntem alaturi de ei. Hai, Constanta , este mesajul gruparii de pe litoral.BaschetBaschetbalistii U18 evolueaza la Turneul Final al Campionatului…

- Echipele si sportivii CSM Constanta intra in arena pentru noi meciuri, intr un nou weekend plin. Sportivii CSM Constanta au o noua saptamana plina de provocari, in care vor continua lupta pentru trofee si medalii, in competitiile nationale si internationale. De la sperante si juniori, la tineret si…

- Echipa feminina de baschet Under 15 a CSM Constanta s a clasat in top 6 in Romania la aceasta categorie de varsta, cu ocazia turneului final de la Sfantu Gheorghe. Fetele antrenate de Alina Serban, Norbert Kovasch si Andreea Dragos au incheiat sezonul pe locul sase pe tara. Rezultatele inregistrate…

- A doua prezența consecutiva pentru o echipa constanțeana feminina de baschet la un Turneu Final de Junioare și o clasare in Top 6 echipe ale Romaniei pentru CSM Constanța U15 Feminin a fost posibila.Fetele antrenate de Alina Șerban, Norbert Kovasch și Andreea Dragoș au incheiat sezonul in Top 6 echipe…

- Dupa ce a contribuit la clasarea pe locul cinci a echipei Romaniei la Campionatul European de senioare din Antalya, iar apoi a ocupat locul patru in finala de la sarituri, gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea CS Farul ndash; CSM Constanta; antrenoare, mama sa, Camelia Voinea a incheiat pe podium…

- In etapa a doua a turneului play off din seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal, Gloria Albesti a invins pe teren propriu Inainte Modelu cu 1 0, in timp ce Farul II Constanta, echipa de pe locul doi, a cedat pe terenul liderului, CS Afumati. Scorul a fost 1 0 Robert Buduroi 89 . Clasament: 1. CS Afumati…