Baschet: CSM Constanta s-a calificat in finala Ligii Nationale! (GALERIE FOTO)

Performanta deosebita inregistrata in aceasta seara de echipa feminina de baschet CSM Constanta, care, in doar primul an de la infiintare, s a calificat in finala Ligii Nationale Formatia de pe litoral a trecut in semfinale de FCC Baschet UAV Arad, cu scorul general de 2 1.In meciul decisiv, jucat la Constanta, CSM a invins cu 73 68 si va lupta pentru titlu Sursa foto: ZIUA de Constanta ...