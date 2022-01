Baschet: Athletic Neptun Constanta, esec in disputa cu liderul Ligii Nationale (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 23 decembrie, in Sala Sporturilor „Dunarea" din Galați, a avut loc o restanța din etapa a 3-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Formația locala CSM Galați a invins pe CSA Steaua București cu scorul de 76-69 (FOTO, cu gazdele in echipament alb). Pe locul intai este U-Banca Transilvania…

- Programata marti, 21 decembrie, la Sala Sporturilor din Constanta, in etapa a 11-a a Ligii Nationale de baschet masculin, partida dintre echipele BC Athletic Neptun si CSM CSU Oradea a fost amanata, dupa ce vicecampioana Romaniei a anuntat ca nu mai poate efectua deplasarea pe litoral, din cauza infectarilor…

- Meciul ABC Athletic Neptun Constanta CSM CSU Oradea, programat marti, in Sala Sporturilor din Constanta, in etapa a 11 a a Ligii Nationale de baschet masculin, nu se va putea desfasura din cauza infectarilor cu Covid 19 din randul vicecampioanei Romaniei, a anuntat clubul oradean pe site ul sau oficial.…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a suferit o infrangere dramatica in partida cu FCC Baschet UAV Arad, disputata in deplasare, in cadrul etapei a noua a Ligii Nationale. Formatia aradeana, singura cu victorii pe linie in acest sezon de campionat, s-a impus la limita, scor 68-67, la…

- Campioana en titre, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, o va infrunta pe CS Dinamo Bucuresti in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Baschet. Meciurile se vor desfasura in perioada 27-30 decembrie,…

- ABC Athletic Neptun Constanta a invins-o in deplasare pe nou-promovata CS Municipal Ploiesti, cu scorul de 76-71, sambata, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Athletic Neptun a obtinut a cincea victorie din acest sezon si a urcat pe locul secund in clasament.…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta s-a impus, cu scorul de 72-48, in fata celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale. Cu aceasta ocazie, Vitalie Balan si-a facut debutul in Liga Nationala, in…