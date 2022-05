Baschet 3X3: Echipele CSU Neptun Athletic si Phoenix CSU Simona Halep, campioane la Nationalele de la Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- CSU Neptun Athletic a cucerit nu mai putin de patru medalii in Campionatul National de baschet 3x3 - doua de aur si una de bronz in CN masculin si feminin 3x3, si una de bronz in competitia masculina U23, totodata dand si MVP-urile competitiilor de seniori: Cristian Mainea si Alina Podar. A fost un…

- Jucatoarele de la Phoenix CSU Simona Halep au incheiat prima zi la Campionatul Național de baschet indoor seniori 3x3, ce se desfașoara la Sala Sporturilor din Constanța, cu doua victorii mai mult decat concludente. Iata rezultatele inregistrate: Sportul Studențesc - Phoenix CSU Simona Halep 11-13Phoenix…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost invinsa, cu scorul de 54-67, de CS Municipal Satu Mare, in cea de-a doua partida din cadrul semifinalelor Ligii Nationale, disputata la Sala Sporturilor din Constanta. Dupa infrangerea (52-65) din prima mansa, de la Satu Mare, la finele careia…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a pierdut, cu scorul de 70-76 (15-25, 20-20, 18-21, 17-10), si cea de-a treia partida din cadrul semifinalelor Ligii Nationale, disputata, la Sala Sporturilor din Constanta, in compania celor de la Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. „Prima noastra semifinala…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost invinsa, cu scorul de 68-75, de ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe, in prima partida din cadrul semifinalelor Ligii Nationale, disputata in deplasare. La pauza principala, gazdele aveau avantaj de numai un singur punct, Sepsi Sic adjudecandu-si primul…

- Pentru prima oara in istoria baschetului feminin romanesc, o echipa din Constanta accede in semifinalele Ligii Nationale si se va bate pentru o medalie. Performerele sunt jucatoarele de la Phoenix CSU Simona Halep, sportive de mare caracter! Meci extrem de spectaculos la Sala Sporturilor din Alexandria,…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a obtinut o victorie categorica, scor 79-34, in partida cu CS Rapid Bucuresti, disputata sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, in cadrul etapei a 25-a a Ligii Nationale. Avand la orizont perspectiva de a termina pe un istoric loc patru sezonul…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep (locul 6, 29 p) sustine, miercuri, 16 martie, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor, partida cu CSTBv CSU Olimpia Brasov (locul 11, 22 p), restanta din etapa a 18-a a Ligii Nationale. Jucatoarele antrenate de sarbul Miroslav Popov pornesc cu prima sansa,…