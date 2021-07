Basca lui Nicolae Ceaușescu și un covor cu chipurile dictatorilor, scoase la licitație O licitatie cu bunuri din “Epoca de Aur” are loc in aceasta seara, la casa Artmark. Printre obiectele scoase la vanzare se regasesc basca tovarașului Nicolae Ceaușescu, un covor cu portretul dictatorilor și o cruce din Onix pe care Ceaușescu a primit-o in dar de la primul președinte al Ciprului. In august 1975, Nicolae […] The post Basca lui Nicolae Ceaușescu și un covor cu chipurile dictatorilor, scoase la licitație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LICITAȚIE pentru basca lui Ceaușescu. Care este prețul de pornire pentru obiectul indragit de dictator Noi obiecte istorice au fost scoase la licitație. O cruce primita de Nicolae Ceausescu de la primul presedinte al Ciprului, o masca ce a apartinut Papei Paul al VI-lea si fotografii pe care a desenat…

- O cruce primita de Nicolae Ceausescu de la primul presedinte al Ciprului, o masca ce a apartinut Papei Paul al VI-lea si fotografii pe care a desenat Brancusi vor fi licitate joi, de la ora 19:00, la casa Artmark, arata News.ro. In august 1975, Nicolae Ceausescu a participat la Conferinta…

- Bijuterii exclusiviste, ceasuri de lux și 6 mașini de epoca – toate intr-o Licitație de Eleganța. 168 de piese de colecție vor fi scoase la vanzare prin licitație joi, 27 mai, in regim online pe platforma Artmark. Una dintre cele mai importante piese din licitație este Limuzina Paykan Hillman-Hunter,…

- Avionul folosit de Nicolae Ceausescu pentru vizitele oficiale din strainatate a fost construit in 1982 și a fost primul și singurul model de avion de pasageri cu propulsie reactiva construit in Romania sub licența, ROMBAC 1-11. Aeronava a fost folosita pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…

- Seful Garzii de Mediu anunta o ancheta dupa ce organizatii de mediu au reclamat ca un print din Austria a ucis ilegal cel mai mare urs brun din Romania. Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca se poate ajunge la un dosar penal. ”La nivelul Garzii […]…

- Bucuresti are cea mai buna rata de vaccinare depașind 30%. Capitala a trecut pe primul loc fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate cu o rata de vaccinare peste media nationala, a anuntat, marti, coordonatorul campaniei, medicul Valeriu Gheorghita. “Am facut o evaluare a…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a lansat, vineri, un atac dur la premierul Florin Cițu, precizand ca acesta s-a transformat in primul epidemiolog al tarii și ca vorbea despre lucruri pe care nu le cunoștea. “Din punctul meu de vedere, Florin Cițu nu este premierul de care Romania are…