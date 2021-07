Basarabia: Victoria căii proprii A trebuit sa treaca timpul unei generatii pentru ca basarabenii sa inteleaga ca daca nu te eliberezi de povara fricii de Rusia, nu mai ai sanse de reusita. La 11 iulie, basarabenii au ales nu sa infrunte Rusia, ci sa se elibereze de povara propriei lor istorii. Daca nu treci o proba majora de curaj, e greu sa-ti mobilizezi energiile si sa te numesti popor. Ce rol a jucat Romania in acest proces lung si chinuitor, de limpezire a vointei basarabenilor? La un prim nivel d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Fostul presedinte Igor Dodon a lansat un nou atac la adresa Romaniei. In contextul evenimentelor din 21-22 iunie 1941, Dodon a participat la o conferinta online organizata de Partidul „Spravedlivaya Rosia" din Rusia. Dodon a tinut un discurs, in limba rusa, in care a spus ca Romania a ocupat Basarabia

