Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (58 de ani), managerul Farului, susține ca Denis Alibec (32) va mai juca in Romania doar in tricoul dobrogenilor. Atacantul liderului poate pleca insa in strainatate, gratis. La inceputul lunii martie, Alibec semna prelungirea contractului cu Farul pana in vara anului 2025. Revenit la Ovidiu…

- Basarab Panduru și Viorel Moldovan, foștii internaționali și in prezent analiști TV, au dat pronosticuri in privința clasamentului de la sezonul play-off-ului. Se știu primele 5 echipe de play-off: Farul, CFR, FCSB, CSU Craiova, Rapid. Ultima se va decide joi, de la ora 21:00, in meciul direct din tre…

- La finalul partidei Farul - Rapid 2-1 din ultima etapa a sezonului regulat, Basarab Panduru l-a remarcat pe Andrei Artean, mijlocașul central in varsta de 29 de ani al liderului. „Artean mi se pare un jucator foarte serios, unul dintre cei mai seriosi. Un jucator care indiferent unde il pui, joaca.…

- MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a analizat lupta pentru accederea in play-off și a laudat-o pe FCU Craiova. Oltenii sunt la 4 puncte in spatele lui Sepsi, dupa ce echipa lui Bergodi a facut 2-2 cu Chindia Targoviște. FCU Craiova a caștigat cu Rapid in aceasta runda, 2-1 in Giulești. MM…