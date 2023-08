FCU Craiova s-a impus in deplasarea de la Botoșani, scor 1-0. Basarab Panduru (53 de ani) spune ca situația lui Marius Croitoru (42 de ani) este una extrem de complicata. FC Botoșani nu a caștigat niciun meci in primele patru runde ale noului sezon, iar fanii și-au pierdut rabdarea cu Marius Croitoru. „Demisia” a fost sloganul favorit in finalul disputei cu FCU Craiova. Basarab Panduru ii ințelege pe fanii moldoveni. ...