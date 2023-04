Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca semifinala de Cupa Romaniei, cu Sepsi OSK, de miercuri, nu are o favorita certa, el considerand ca ambele formatii au sanse egale de accedere in finala competitiei."In fotbal mereu cel mai important meci…

- CFR Cluj va intalni miercuri echipa Sepsi OSK, in una din cele doua semifinale din Cupa Romaniei. Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, anunța ca partida va fi cu siguranța una dificila.

- O veste buna pentru Dan Petrescu: Mario Camora poate juca miercuri, cu Sepsi, in Cupa Romaniei, dupa o absența de 4 runde in campionat, din cauza unei accidentari. Sepsi - CFR Cluj se joaca miercuri, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.RO și la TV pe Digi1, Prima Sport1, Orange Sport. Accidentat in meciul…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – Sepsi. Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat ca echipa lui a avut trei penalty-uri neacordate. Dan Petrescu a punctat ca jucatorii sai, Birligea si Deac, au iesit accidentati. La interviul de dupa meci Dan Petrescu a refuzat sa vorbeasca despre meciul…

- Dan Petrescu a fost avertizat in finalul primei reprize din CFR Cluj - Sepsi, chiar inaintea golului de 1-1. Antrenorul campioanei a considerat ca „centralul” Iulian Calin n-a dictat un penalty. CFR Cluj s-a vazut condusa din minutul 28 al disputei cu Sepsi. Dumitrescu a finalizat spectaculos o acțiune…

- CFR Cluj - UTA 2-1 | Dan Petrescu, 55 de ani, antrenorul campioanei, a primit al 4-lea cartonaș galben din acest sezon și va fi suspendat pentru partida de etapa viitoare, cu Sepsi. Spre finalul intalnirii cu aradenii, Petrescu a protestat, iar „centralul” Lucian Rusandu i-a acordat „galben”. Al 4-lea…

- Basarab Panduru a fost uluit de faza primului gol din partida dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj. Fostul international s-a declarat socat de cum a gestionat trupa lui Dan Petrescu faza fixa din care Andrei Ivan a deschis scorul. Universitatea Craiova a reusit o victorie extrem de importanta cu…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – FCSB 0-1. Campioana a pierdut al patrulea meci pe teren propriu in acest sezon al Ligii 1. Petrescu a fost extrem de nemultumit de evolutia elevilor sai din prima repriza. CFR Cluj a pierdut marele derby cu FCSB, iar lupta la titlu se anunta […] The…