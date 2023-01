Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Boloni a avut o reacție amuzanta dupa ce a aflat ca Alexi Pitu ii va fi adversar! Laszlo Boloni este antrenorul celor de la Metz, echipa aflata pe locul 3 din Ligue 2, cu 31 de puncte obținute dupa 19 meciuri jucate, la doua lungimi in spatele noii echipe a lui Alexi Pitu, Bordeaux. […] The post…

- Neymar a fost facut praf de jurnaliștii francezi. PSG, cu Messi și Neymar titulari, a fost invinsa de Rennes, scor 0-1 in Ligue 1. Presa din Franța l-a distrus inca o data pe Neymar și l-a numit „cel mai mare eșec din istoria fotbalului”. Neymar, facut praf de jurnaliștii francezi: „E cel mai mare eșec…

- Olimpiu Morutan a marcat un noul gol pentru Pisa, in partida din etapa a 20-a din Serie B. Internationalul roman traverseaza un sezon de vis, si a ajuns la cinci reusite in tricoul formatiei din liga secunda italiana. Olimpiu Morutan a fost imprumutat de Pisa la inceputul sezonului, de la Galatasaray.…

- Cristiano Ronaldo și-a vandut unul dintre cele 5 Baloane de Aur. Starul portughez, ajuns la Al-Nassr in Arabia Saudita, și-a scos la licitație prestigiosul trofeu caștigat in 2013, in scop caritabil. Ronaldo a donat cel de-al doilea Balon de Aur cucerit in cariera catre fundația Make-A-Wish, din Londra.…

- Gabi Torje a fost prezentat la noua sa echipa, acolo unde va incasa un salariu de 20.000 de euro pe luna. Mijlocasul roman va evolua la Genclerbirligi, formatie de pe ultimul loc din Liga a 2-a din Turcia. Gabi Torje si-a reziliat in aceasta iarna contractul cu Farul. Mijlocasul nu a „stat pe bara”…

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu la Slavia Praga au fost oferite chiar de agentul mijlocasului roman. Anamaria Prodan sustine ca daca Wuhan Tree Towns il va lasa sa plece pe roman, sunt sanse ca acesta sa accepte oferta cehilor. Fosta echipa a lui Stanciu ii ofera un salariu anual…