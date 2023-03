Basarab Panduru a fost luat prin surprindere de demisia lui Leo Strizu de la FCSB. Fostul international sustine ca ceva s-a „rupt” in relatia dintre tehnicianul cu licenta PRO si ceilalti membrii ai staff-ului chiar la meciul cu Petrolul, castigat categoric, cu scorul de 4-1. Leeo Strizu si-a prezentat demisia de la FCSB, chiar la […] The post Basarab Panduru, luat prin surprindere de demisia lui Leo Strizu de la FCSB: „A stiut unde vine! I s-a spus ca au nevoie de licenta lui!” appeared first on Antena Sport .