- Mircea Lucescu a transmis un mesaj pentru fanii „cainilor” dupa amicalul Dinamo – Dinamo Kiev, scor 1-4. „Il Luce” a invins categoric gruparea din Stefan cel Mare si le-a cerut suporterilor alb-rosiilor sa fie alaturi de echipa. „Totul la Dinamo va depinde de suporteri!”, anunta cel mai titrat antrenor…

- Basarab Panduru a rabufnit dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Fostul mare international roman a criticat in termeni duri prestatia nationalei de tineret de la Campionatul European. Cu Emil Sandoi pe banca, Romania U21 a bifat o umilinta istorica si a terminat competitia fara gol marcat. Basarab Panduru…

- Fostul fotbalist Basarab Panduru (52 de ani), acum analist TV, l-a laudat pe Lamine Ghezali (23), atacant la Dinamo și autor al unei „duble” de senzație la 6-1 cu FC Argeș, in turul barajului pentru promovarea / menținerea in Liga 1. Lamine a zguduit de doua ori plasa porții alb-violeților, de fiecare…

- Basarab Panduru crede ca Hagi poate da lovitura cu un jucator renegat de Gigi Becali. Gigi Becali a anuntat ca Joonas Tamm, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov si Valentin Cretu nu vor mai ramane la echipa. Celor 5 li se adauga Deian Sorescu, pe care nu vrea sa il cumpere. Basarab Panduru crede…

- Cosmin Olaroiu a fost in vizita la presedintele Emiratelor Arabe Unite, dupa ce a castigat Cupa Presedintelui. Echipa antrenorului roman, Al Sharjah, a invins-o pe Al-Ain la loviturile de departajare, scor 13-12, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1. Olaroiu si jucatorii echipei Al…

- Cosmin Olaroiu a oferit prima reacție dupa ce a caștigat un nou trofeu in Emirate. Al Sharjah a cucerit Cupa Președintelui, dupa un meci nebun. Formația tehnicianului roman a invins-o pe Al-Ain la loviturile de departajare, scor 13-12, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1. Cosmin Olaroiu,…

- AS.ro LIVE | Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici, este invitatul lui Dan Pavel, joi, 13 aprilie, de la 10:30. Omul care il pregatește pe campionul roman va povesti despre cum reușește sa-l mențina pe David la cel mai inalt nivel, competiție dupa competiție. David Popovici a caștigat…

- Istvan Kovacs l-a eliminat pe Frank Anguissa in Milan – Napoli 1-0. Arbitrul roman i-a dat doua cartonase galbene lui Anguissa in doar 4 minute. Primul galben primit de Anguissa in minutul 70 dupa un fault asupra lui Theo Hernandez. Peste numai 4 minute, Anguissa avea sa primeasca al doilea cartonas…