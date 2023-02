Stiri pe aceeasi tema

- Avem imagini de senzație cu Florin Dumitrescu și familia lui, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare. Iata cine sunt cele mai dragi ființe din viața juratului de la Chefi la cuțite, dar și unde și-a…

- Daniel Pancu are parte de o casnicie frumoasa alaturi de partenera lui de viața și are mare grija sa iși petreaca timp de calitate alaturi de ea. Cum au fost cei doi surprinși de paparazzii Spynews.ro la un restaurant din Capitala. Imaginile rare care dovedesc ca sunt impreuna atat la bine, dar și la…

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- De cand a ieșit din luminile reflectoarelor, Banel Nicolița a preferat sa fie cat se poate de discret atunci cand vine vorba despre viața lui amoroasa. Ei bine, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, fosta vedeta de la FC Steaua București a recunoscut ca este…

- Arianna Mihjalovic, soția regretatului Sinisa Mihjalovic, care a incetat din viața vineri, a publicat un mesaj emoționant dupa moartea celui cu care era casatorita de 26 de ani. „Cand nu vei mai face parte din mine, voi taia din amintirile cu tine multe stele mici, astfel incat cerul va fi atat de frumos…

- Cine il sprijina pe Viorel Paunescu! Dca va intrebați ce mai face Viorel Paunescu, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro au fost pe urmele lui și au aflat exct cu ce iși ocupa timpul afaceristul, dar și cine ii este sprijin, dupa ce soția sa s-a stins din viața in urma…

- Mihai Bobonete, in vasta de 42 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de comedie. Face senzație in serialul „La Fierbinți”, cu rolul lui Bobița, și este implicat in numeroase proiecte. Pentru a putea face fața la tot ce se intampla in viața lui, celebrul comediant a apelat acum cațiva ani la…

- Bogdan Radulescu, organizatorul festivalurilor Untold și Neversea, și soția lui au fost surprinși in ipostaze rare de paparazzii SpyNews.ro. Prezentatoarea TV Roxana Hulpe urmeaza sa aduca pe lume primul lor copil, in curand. Totuși, viitorii parinți nu au renunțat la ieșirile in oraș cu prietenii.