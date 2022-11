Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Mioveni, scor 1-0. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, a fost extrem de suparat pe arbitrajul brigazii lui Horia Mladinovici. Dan Petrescu a cerut penalty in minutul 67 al partidei de la Mioveni, la scorul de 0-0, cand Garutti l-a lovit pe Yeboah…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a intocmit lista indisponibililor pentru meciul de duminica cu CS Mioveni. Situația lui Sergiu Buș il uimește: „Ceva nu e in regula”. Duminica, de la ora 18:00, CFR Cluj va juca la Mioveni cu ultima clasata, iar o victorie i-ar confirma locul pe podium…

- U Cluj - CFR Cluj 1-2 | Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, a izbucnit la finalul partidei, fiind enervat la culme de fanii adverși care l-au injurat in timpul partidei. „Sunt mulțumit de rezultat, dar jocul a suferit azi. Derby-urile nu se joaca, se caștiga. Am fi vrut sa avem centrari mai…

- FC Argeș și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:30, in ultimul meci al etapei #11 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Rezultatele+marcatorii etapei #11 din Liga 1 Meci de mare incaratura diseara, la Pitești. ...

- Mirel Radoi a fost suparat pe toata lumea, dupa meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-0. Și-a criticat jucatorii, l-a ironizat pe Dan Petrescu și a fost nemulțumit de arbitraj. Dan Petrescu a fost foarte liniștit și bucuros, chiar daca inaintea partidei fanii campioanei i-au cerut demisia. A spus…

- CS Mioveni joaca azi cu U Cluj, de la ora 18:00 pe Stadionul Orașenesc. Partida conteaza pentru etapa a 10-a a Superligii.Elevii lui Flavius Stoican au un moral bun, inaintea jocului, avand in vedere victoria din etapa trecuta, cu Sepsi. De partea cealalta, U Cluj vine dupa o remiza, acasa, 1-1 cu FC…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0. Mirel Radoi s-a plans de arbitraj și de tactiva defensiva a lui Dan Petrescu, dar a fost taxat de Florin Raducioiu și Basarab Panduru. Andrei Chivulete a condus fara greșeli majore partida din Gruia. Cu toate astea, Mirel Radoi l-a criticat…

- Rapid a caștigat cu U Cluj in etapa #8 din SuperLiga, scor 1-0, și a urcat din nou pe primul loc. Basarab Panduru, fostul internațional, considera ca echipa lui Mutu se poate bate la titlu. Rapid a bifat a treia victorie consecutiva in campionat, dupa 2-1 cu Sepsi și 1-0 cu UTA, și a ajuns la 18 puncte,…