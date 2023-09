Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (52 de ani) este dorit la Gaziantep, echipa din Turcia pe care a mai pregatit-o in perioada iunie 2019 - ianuarie 2021. Liber de contract de la finalul sezonului trecut, cand saudiții de la Al Raed i-au reziliat ințelegerea, Șumudica ar putea reveni la o echipa la care a avut succes…

- Gigi Becali a anuntat transferul lui Cristi Ganea la FCSB la miezul noptii, imediat dupa victoria cu 3-0 din derby-ul cu Universitatea Craiova. Cristi Ganea va semna din postura de jucator liber de contract. Ganea are un titlu de campion cu Viitorul, in 2017. Gigi Becali a anuntat transferul lui Cristi…

- George Pușcaș (27 de ani) ar putea sa nu mai ajunga la Bari, dupa ce Genoa a impus ca obligație de transfer o suma mare. Atacantul roman trebuie sa se orienteze fie spre Turcia, Rize sau Gaziantep, ori spre Spania, unde este urmarit de Alaves. Revenit in Serie A cu Genoa, George Pușcaș nu mai vrea sa…

- Denis Alibec, prezentat oficial la Muaither SC! Clubul nou-promovat in prima liga din Qatar a anuntat ca Denis Alibec a semnat contractul. Marius Sumudica anunta anterior ca Denis Alibec a facut vizita medicala la clubul din Qatar. Denis Alibec, prezentat oficial la Muaither SC! „Internaționalul roman…

- Revenit la Galatasaray dupa imprumutul din Emiratele Arabe Unite, la Al-Ittihad Kalba, Alexandru Cicaldau (26 de ani) nu va continua sub comanda antrenorului Okan Buruk (49 de ani) din noul sezon.Alexandru Cicaldau are mari șanse de a evolua in sezonul urmator in Turcia, unde ar putea fi imprumutat…

- Basarab Panduru l-a desfiintat pe Andrei Cordea. Fostul international roman a spus ca Andrei Cordea nu ar trebui chemat la echipa nationala pentru ca „nu are calitate”. Basarab Panduru a mai spus ca Andrei Cordea se bazeaza doar pe calitatile fizice, iar cand nu este ok din acest punct de vedere devine…

- Marius Șumudica (52 de ani) este liber de contract, dupa desparțirea de Al Raed. Antrenorul susține ca a discutat cu „2-3 echipe din Romania” dupa desparțirea de saudiți. Șumudica a declarat ca a refuzat și nu vrea sa antreneze in SuperLiga in acest moment. In schimb, așteapta oferte din Arabia Saudita…

- Fanii lui Galatasaray Istanbul viseaza la acest moment de mult. Presa din Turcia scrie ca Ianis Hagi este foarte aproape de un transfer la echipa la care tatal sau a scris istorie. Baskanii vor sa profite ca Glasgow Rangers l-a pus pe lista de transferuri pe internaționalul roman și spera sa-l cumpere…