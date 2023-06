Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U21 a Romaniei parasește Campionatul European de Tineret. Marți seara, Romania a remizat cu Croația, 0-0. Tricolorii mici au terminat grupa B pe ultimul loc, cu un singur punct, fara gol marcat și cu patru primite.

- Emil Sandoi, dupa Croatia U21 – Romania U21 0-0. Selectionerul a avut o prima reactie dupa ce nationala de tineret a Romaniei a suferit o rusine istorica la Campionatul European pe tineret, care se desfasoara in tara noastra si in Georgia. „Tricolorii” mici nu au reusit sa marcheze niciun gol in cele…

- Invinse in primele doua runde din faza grupelor la Campionatul European de tineret U21, echipele Romaniei și Croației lupta pentru ieșirea din competiție cu fruntea sus. Pe Betano, cu opțiunea Bet Builder activata, pot fi plasate pana la șapte pariuri diferite din meciul Romania – Croația. ...

- UEFA a anunțat luni brigada de arbitri pentru meciul Croația U21 – Romania U21, programat marți, 27 iunie, de la ora 19:00, la stadionul Steaua. Partida face parte din Grupa A, de la Campionatul European de fotbal Under 21, gazduit de Romania și Georgia.

- Ciprian Marica a rabufnit dupa prestatiile Romaniei U21. Fostul atacant al nationalei a fost nemultumit de numarul de jucatori de la Farul Constanta convocati de Emil Sandoi la Campionatul European U21. Pentru turneul final de tineret organizat de Romania si Georgia, selectionerul nationalei U21 i-a…

- Reprezentativa U21 a Romaniei a fost surclasata de Spania la debutul la Campionatul European, 0-3. La TV, superioritatea ibericilor a fost vadita. Dar ce nu s-a vazut pe micile ecrane? Urmatorul meci al Romaniei la EURO U21 va avea loc pe 24 iunie, contra Ucrainei U21, de la ora 21:45.Romania face parte…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Cine transmite la TV Campionatul European de Fotbal U21. Romania joaca primul meci miercuri, de la 21:45 Campionatul European de Fotbal U21 incepe miercuri, 21 iunie, cu primele partide, Georgia Portugalia, Belgia – Olanda și Croația – Ucraina, fiind programate de la ora 19:00. Meciurile Echipei Naționale…