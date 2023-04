Stiri pe aceeasi tema

- Adnan Aganovic acuza arbitrajul dupa ce Sepsi-FCSB s-a terminat 1-2. Formatia din Sfantu Gheorghe a deschis scorul in minutul 6, dar FCSB a intors rezultatul in doar 13 minute, prin golurile lui Compagno (min. 8) si Florinel Coman (min. 19). Sepsi a avut si un gol anulat in repriza secunda. Safranko…

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Florinel Coman a marcat pentru FCSB in victoria cu Sepsi, scor 2-1, dar nu l-a impresionat de Iosif Rotariu, fostul mare internațional. In direct la GSP Live, fostul mijlocaș al Stelei a declarat ca Florinel mai are mult de munca pana va deveni un jucator cu adevarat important și considera ca extrema…

- Fanii "marinarilorldquo; au la dispozitie trei vagoane de tren, pana in Gara de Nord Bucuresti, de acolo mergand pe jos pana la stadion. Dupa victoria cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 2 0 la Ovidiu in prima etapa a turneului play off al Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, disputa sambata,…

- Basarab Panduru il critica pe Sergiu Hanca dupa FCSB – Universitatea Craiova 1-1! Sergiu Hanca a fost cel care l-a pierdut din marcaj pe Risto Radunovic, la faza in urma careia i-a centrat lui Malcom Edjouma, cel care, ulterior, a marcat golul egalizator. Sergiu Hanca a fost trimis, in teren, in minutul…

- Nicolo Napoli a oferit prima reactie, dupa ce FC U Craiova 1948 a fost invinsa categoric de Sepsi, in duelul decisiv pentru play-off. Antrenorul oltenilor sustine ca echipa sa a prestat un joc extrem de modest, pentru care nu ar fi meritat victoria. FC U Craiova 1948 a ratat calificarea in play-off.…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Basarab Panduru a analizat partida FCSB - CS Universitatea Craiova (1-1), decisa in minutul 90+1. Acesta a criticat schimbarile facute de formația roș-albastra și a explicat de ce FCSB a suferit in finalul partidei de pe Arena Naționala. In plus, a criticat și folosirea lui Octavian Popescu pe postul…