- Proiectul de lege privind deranjarea ordinii publice și ultrajul nu are o fundamentare care sa se bazeze pe cifre care sa arate creștea infracțiunilor de acest gen, a numarului de persoane afectate și pedepsele aplicate, a declarat la Prima News Cosmin Andreica, președintele sindicatului polițiștilor…

- Maramureșul inca trece printr-o perioada de ger, care va mai dura pana la finele acestei saptamani, cel puțin. In acest moment, stratul de zapada masura 48 cm la stația meteo Iezer, 33 cm la Cavnic, 29 cm in Pasul Gutai, 20 cm la Baiuț, 18 cm Groșii Țibleșului și la Firiza, 18 in Baia Borșa, 17 cm Poiana…

- In perioada 23-24 ianuarie 2023, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitațile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Ulmeni, Șomcuta Mare vor fi inchise. Totodata și activitatea celorlalte departamente funcționale ale…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii au identificat in trafic 16 maramureșeni și un clujean care au condus autovehicule și au comis infracțiuni rutiere. Astfel, opt maramureșeni cu varste cuprinse intre 23 și 59 de ani au condus autovehicule in timp ce aveau o alcoolemie intre 0,41 și…

- Joi, 12 ianuarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica Sighetu Marmației au desfașurat o acțiune pe mai multe linii de munca, inclusiv pe linia prevenirii faptelor de cersetorie. In cadrul acțiunii au fost aplicate opt sancțiuni contravenționale in valoare totala de peste 21.000 de lei. Totodata, au…

- La data de 03 ianuarie a.c., in intervalele orare 09.00-13.00 si 15.00-19.00, polițiștii Biroului Rutier Bacau au organizat o actiune pe drumurile publice de pe raza municipiului, in urma careia au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 16.500 de lei. Dintre acestea, 14…

- Un caine pe care proprietarul l-a pierdut in urma cu mai multe luni si pe care il credea mort a fost gasit cu ajutorul politistilor, a informat miercuri seara IPJ Harghita. Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au fost solicitati telefonic sa intervina pentru salvarea unui caine…

- Luni, 14 noiembrie, in jurul orei 13.00, polițiștii baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Hollosy Simon din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 77 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, ajuns la intersecția cu strada Inocențiu…