Barurile din Europa încep să dea băutură gratis clienților vaccinați Mai multe baruri din Muntenegru ofera, incepand de sambata, bauturi gratis clientilor vaccinați. Reprezentantul unitatilor de alimentatie din Muntenegru, Nikola Buzdovan, a declarat, potrivit Blic.rs, ca patronii vor astfel sa iși dea contribuția inainte de sezonul turistic. Persoanele vaccinate primesc bauturi gratis in anumite localuri. „Am cerut sprijinul Ministerului Sanatații și Economiei, dar nu am obținut-o. Am decis, totuși, sa continuam cu aceasta oferta, cu posibilitațile noastre modeste", a spus Buzdovan. „Am lansat campania la ora 12.00 in Piața Independenței… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

