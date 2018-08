Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Maus, fratele celebrului muzician John Maus, a murit la varsta de 30 de ani. Cei doi erau colegi de trupaVestea a fost confirmata Ribbon Music, casa de producție cu care colaborau cei doi artiști. „Le transmitem cele mai sincere condoleanțe membrilor familiei lui John Maus și tuturor celor care…

- Este doliu in lumea muzicii din Statele Unite ale Americii! Joseph Maus a murit in timp ce se afla intr-un turneu in Letonia impreuna cu trupa din care facea parte alaturi de fratele sau, artistul John Maus. Anunțul trist a fost facut de reprezentanții casei de producție cu care colaborau. Joseph Maus…

- Ellie Soutter, una dintre cele mai talentate practicante a snowboard-ului din Marea Britanie, a decedat, miercuri, in ziua in care a implinit 18 ani, informeaza presa engleza. Anuntul a fost facut de Comitetul Olimpic Britanic, fara a preciza cauza si imprejurarile in care s-a produs decesul.Soutter…

- Doliu in lumea filmului! Actrița Rita Bhaduri a murit azi-noapte, dupa ce s-a luptat cu o boala grea la rinichi Femeia avea 62 de ani, iar potrivit informațiilor aparute, a facut stop cardiac, iar organele ei au cedat, scrie presa straina. „Suferea de o boala la rinichi, iar organele ei au cedat. A…

- Actrita britanica Eunice Gayson, care a interpretat rolul primei fete James Bond din franciza, in "Dr. No" (1962), a murit la varsta de 90 de ani, au anuntat sambata producatorii seriei 007, citati de AFP.

- Fostul campion de tenis de masa a fost rapus de o boala foarte grava cu care s-a luptat in ultima perioada.(Console si accesorii gaming) Revisz Romulus s-a stins din viata la varsta de 47 de ani.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO TRANSMITE LIVE TEXT SUPER-FINALA DE LA ROLAND GARROS! HALEP A PIERDUT PRIMUL SET!)…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate, potrivit unor surse medicale. Hanibal Dumitrașcu a murit. Cauza morții, un accident vascular Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu,…

- Lumea muzicala internaționala este in doliu! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Indragita cantareața Claudine Luypaerts a murit. Artista a fost gasita fara viața in locuința ei din Bruxelles. Vestea morții cantareței a venit la scurt timp dupa ce Claudine Luypaerts…