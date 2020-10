Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, criticat pentru modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, a declarat miercuri ca fiul sau Barron, in varsta de 14 ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dar ca a avut simptome extrem de usoare si si-a revenit rapid. In timpul unui miting electoral sustinut in orasul Des Moines, in statul Iowa, Donald Trump a citat starea fiului sau cel mic drept motiv pentru redeschiderea cat de curand a scolilor americane. „Nici nu cred ca a stiut ca are coronavirusul. Pentru ca sunt tineri, sistemul lor imunitar este puternic si invinge… 99,9% – iar Barron…