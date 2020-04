Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, care s-a bucurat pana de curand de o sustinere puternica in alegerile primare democrate, dar slabit dupa ce establishmentul democrat si-a exprimat sustinerea fata de rivalul sau Joe Biden, a iesit miercuri din cursa la fotoliul de la Casa Alba, recunoscand…

- In pofida pandemiei de COVID-19, in statul american Wisconsin vor avea loc marti alegeri locale, intre care alegeri primare democrate intre Joe Biden si Bernie Sanders, relateaza AFP, preluata de Agerpres.In timp ce intreaga populatie din acest stat din ''Midwest'' este indrumata sa ramana acasa de…

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Tunisia si Indonezia au transmis marti membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna anexarea de catre Israel a unor teritorii din Cisiordania, prevazuta in planul american de pace pentru Orientul Mijlociu, transmite Reuters. SUA isi vor exercita probabil dreptul de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca planul de pace american prevede stabilirea capitalei Palestinei in Abu Dis, un cartier aflat la marginea Ierusalimului, relateaza Reuters preluat de news.roDupa ce presedintele american Donald Trump a prezentat planul sau de pace,…

- Cei șase politicieni înscriși în cursa pentru obținerea nominalizarii din partea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale de anul acesta din Statele Unite au participat marți seara la o dezbatere televizata în statul Iowa, informeaza Mediafax citând Reuters.…