Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Ionut Matei, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), vrea sa iasa la pensie. Potrivit unor surse judiciare, acesta a cerut sa paraseasca functia de la 1 iunie 2021. In spatiul public nu exista informatii despre varsta lui Ionut Matei, dar tinand cont de faptul ca a ajuns judecator…

- Instanța suprema ar fi redactat, potrivit G4Media motivarea deciziei definitive prin care a condamnat la pedepse cu inchisoare oameni de afaceri straini, pe Remus Truica dar și pe avocatul Robert Roșu, In cazul acestuia din urma avocații au considerat ca a fost condamnat pretins abuziv de…

- In raportul publicat la data de 08 Martie 2021, elaborat de organizatia nonguvernamentala Uniunea Libertatilor Civile pentru Europa (Civil Liberties Union for Europe), care supravegheaza respectarea drepturilor omului in Uniunea Europeana, se explica, pe larg, de ce condamnarea avocatului Robert…

- Puține capete au cazut, foarte multe vieți au fost distruse, susțin aparatorii celor condamnați pentru retrocedarile ilegale de la fosta ferma Baneasa. Avocații au protestat in strada in urma condamnarii colegului lor, Robert Roșu."Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a reactionat dupa condamnarea…

- Magistrații judeca azi, la pranz, cererea extraordinara de atac prin care se cere anularea sentinței primite intr-un dosar de corupție. Este vorba de acel dosar in care cu doar o zi in urma Daniel Dragomir s-a predat in fața autoritațlor din Bari. Predarea a venit la mai bine de un an dupa ce fostul…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat, joi, ca in luna decembrie a anului trecut au fost condamnati definitiv 42 de inculpati in dosare de coruptie. Printre condamnari este mentionata si cea a avocatului Robert Rosu, care a starnit proteste din partea avocatilor. "In luna decembrie 2020,…

- Miliardarul israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale ("Ferma Baneasa", n.red.), a fost condamnat vineri de un tribunal elvetian la cinci ani de inchisoare cu executare, dupa ce fost gasit vinovat ca…

- Steinmetz, 64 de ani, unul dintre cei mai bogați cetațeni israelieni, investitor la Roșia Montana, a fost condamnat vineri, 22 ianuarie, de un tribunal din Geneva (Elveția) la 5 ani de inchisoare și plata a 50 de milioane de franci elvețieni, scrie G4Media , care citeaza publicația elvețiana 24 Heures…