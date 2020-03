Stiri pe aceeasi tema

- Dupa esecul guvernarilor PSD din ultimii ani este vital ca partidele anti-PSD sa vina in 2020 cu o oferta electorala imbatabila, ceea ce ar insemna ca pe listele de candidati sa nu se regaseasca personaje controversate precum actualul senator PNL Raducu Filipescu, fost presedinte al Consiliului Judetean…

- Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata situata pe teritoriul orașului Costești, județul Argeș, la km 130+415 al liniei CF 101 Pitești-Craiova se afla in atenția deputatului Danuț Bica. Parlamentarul de Argeș s-a adresat in acest sens ministrului Transporturilor. ”Pe teritoriul județului Argeș…

- Senatorul liberal Ioan Cristina afirma ca in conditiile actuale, in care Romania are de luptat cu forte politice retrograde care au impiedicat alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, este nevoie de o intoarcere la popor, prin organizarea de alegeri anticipate. In consecinta, PNL va lupta pentru…

- Eric de Oliveira (34 de ani), jucatorul recent transferat de FC Voluntari de la Viitorul, are un restaurant in Mediaș, oraș care i-a ramas in suflet brazilianului din perioada in care activa la Gaz Metan. „Oliveira's Cafe” a intrat recent in atenția unui cunoscut site de recenzii din Sibiu, intitulat…

- Cea mai mare companie petroliera din lume obține o suma record in urma listarii la bursa. Deține 15% din depozitele mondiale de țiței Aramco a anuntat duminica ca a obtinut suma record de 29,4 miliarde dolari, in urma Ofertei Publice Initiale (IPO), o cifra mai ridicata decat anuntase initial. Gigantul…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a reacționat, miercuri, la postarea lui Robert Negoița de pe Facebook prin care acesta solicita partidului sa ceara scuze românilor pentru susținerea lui Dragnea și a Vioricai Dancila. Ciolacu a scris un comentariu chiar la postarea lui Negoița. "Robert,…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Instagram, inainte de Revelion, un mesaj cu talc, preluat dintr-un citat motivațional, in limba engleza, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020. In traducere, mesajul suna astfel: „Dorința…

- Recent, focoasa bruneta a solicitat instantei de judecata sa fie repusa in posesia imobilului luat de escroci, in urma unui plan bine ticluit, scrie spynews.ro. Vedeta a solicitat magistraților inca de la inceputul procesului sa anuleze actul de vanzare-cumparare prin care apartamentul ei din Iancu…