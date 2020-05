Baronii PSD îl vor scos din joc pe Marcel Ciolacu Mai mulți pesediști vor sa impiedice o noua candidatura a lui Colacu la șefia PSD. Un mare alt reproș ar fi cel legat de procentul PSD din sondaje. In ciuda greșelilor facute de PNL, PSD nu reușește sa creasca in sondaje. Un alt motiv de suparare in partid e atitudinea lui Marcel Ciolacu fata de baronii traditionali. Liderul interimar al PSD le-a cerut apropiatilor lui Dragnea sa faca un pas in spate, astfel incat partidul sa se rupa de trecut. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Ciolacu este baronul PSD Neamt Ionel Arsene.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Imaginea a fost postata pe pagina sa de Facebook chiar de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. In imagine apar: Maricel Popa (Iasi), Ionel Arsene (Nemt), secretarul general PSD Paul Stanescu (Olt), Marian Oprisan (Vrancea), Dumitru Buzatu (Vaslui) alaturi de alti sase lideri ai partidului…

- Potrivit vremeanoua.ro, sedinta CJ Vaslui a avut loc in 20 mai, iar presedintele Dumitru Buzatu, lider al organizatiei judetene a PSD Vaslui, a refuzat sa poarte masca de protectie. Consilierii PNL i-au atras atentia ca el insusi a semnat o dispozitie potrivit careia, atat angajatii, cat si vizitatorii…

- Fostul președinte executiv PSD Eugen Teodorovici se declara dezamagit de lipsa de lideri din partid. Afirmațiile lui Teodorovici vin in contextul in care secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis recent, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj intern ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, unde Stanescu afirma ca sunt social-democrați care folosesc momentul pentru a „destabiliza partidul” și care vor…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a transmis miercuri un mesaj intern in care iși acuza mai mulți colegi, printre care foștii lideri ai partidului Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, ca vor sa destabilizeze PSD. Stanescu susține ca aceștia au avut mesaje dure la adresa actualei conduceri a…

- Ilie Mario Rafael, fost consilier pe probleme sociale al ex-premierului PSD Viorica Dancila, a transmis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, ca președintele interimar PSD Marcel Ciolacu nu are viziune și se comporta ca o 'mamaița'.Reamintim ca secretarul…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj intern ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, unde Stanescu afirma ca sunt social-democrați care folosesc momentul pentru a „destabiliza partidul” și care…

