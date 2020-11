Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a anuntat miercuri o puternica scadere a ajutorului sau pentru dezvoltare anul viitor din cauza efectelor asupra finantelor publice cauzate de pandemia de noul coronavirus, in pofida numeroaselor apeluri la mentinerea acestor finantari esentiale pentru numeroase proiecte in lume, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi investitii in aparare de o anvergura fara egal in ultimii 30 de ani, estimand ca situatia internationala este ''mai periculoasa'' si "mai intens competitiva" decat oricand dupa razboiul rece, informeaza AFP. Aceste cheltuieli reprezinta…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca lucratorii independenti din Regatul Unit vor beneficia de un ajutor de stat echivalent cu 80% din profiturile dinaintea crizei coronavirusului, pe toata durata carantinei din noiembrie, informeaza Reuters; sprijinul prevazut anterior era de 40%,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters,…

- Comisia de Aparare din Parlamentul britanic a transmis joi ca a descoperit dovezi clare ca Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor, actioneaza in complicitate cu statul chinez si ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa elimine toate echipamentele Huawei din retelele sale mai devreme…

- Regatul Unit trebuie sa stie pana la 15 octombrie daca va exista un acord comercial cu Uniunea Europeana, intrucat companiile trebuie sa se pregateasca, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, informeaza Reuters, relateaza Agerpres. ''Trebuie sa fim intr-o pozitie de unde…

- Premierul britanic, Boris Johnson, le-a recomandat, marti, concetatenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, si a ordonat inchiderea mai devreme a barurilor si restaurantelor, pentru a limita cresterea rapida a celui de-al doilea val al epidemiei de

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat in mesajul sau catre națiune, prezentat astazi in Parlament, ca maștile vor fi obligatorii pentru personalul barurilor, al magazinelor, pentru ospatari și șoferii de taxi. Premierul britanic a anunțat astfel noile restricții care vor intra in vigoare pentru…