- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat ca discutiilor despre nemultimirile din partid si fata de Liviu Dragnea reprezinta o tema falsa si ca discutia este de fapt despre refuzul lui Dragnea de a face un comprimis in legea exploatarii gazelor din Marea Neagra.

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, susține ca tema nemulțumirilor din interiorul PSD și fața de Liviu Dragnea este una falsa."Asistam in ultimele zile la o intreaga discuție publica despre nemulțumiri in interiorul PSD și fața de președintele Liviu Dragnea, discuții ce fac deliciul unor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Scoala de Vara a Femeilor Liberale de la Eforie Nord, ca urmeaza cele mai importante alegeri pentru Romania de cand a aderat la Uniunea Europeana – alegerile europarlamentare - iar PNL poate sa castige. Orban mai spune ca PNL ar trebui sa le…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca discutia despre suspendarea sefului statului Klaus Iohannis va continua in partid si in coalitie. ''Discutia despre suspendare va continua in partid si o sa discutam si in coalitie. (...) E un demers foarte serios. (...) Din…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar"

- Presedintele USR, Dan Barna, a spus, dupa votul asupra motiunii de cenzura, ca aceasta zi este un istorica “trista si neagra”, in care PSD a decis sa faca “bloc comun in jurul unui dublu condamnat penal”. Barna sustine ca are surse potrivit carora Guvernul va adopta o Ordonanta de urgenta prin care…