Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Bistrița-Nasaud se numara printre județele cu cele mai multe operațiuni ilegale cu deșeuri. In cursul anului trecut, la nivel național au fost sesizate peste 1.000 de infracțiuni din acest domeniu. Intr-o informare de presa, Ministerul Afacerilor Interne a facut…

- Mafia lemnului din județul Alba: 13 persoane și doua firme, trimise in judecata pentru furtul a sute de arbori din fondul forestier Mafia lemnului din județul Alba: 13 persoane și doua firme, trimise in judecata pentru furtul a sute de arbori din fondul forestier Parchetul de pe langa Judecatoria Alba…

- Specialiștii de la I.N.H.G.A, avertizeaza ca datorita prognozei meteo din urmatoarele zile, debitele in anumite sectoare de rauri, din mai multe județe pot depași cotele de atenție, in perioada 24 februarie – 27 februarie, fiind emise doua coduri hidrologice de tip PORTOCALIU și GALBEN.…

- Spiderman din județul Alba: Un barbat s-a urcat pe un stalp și a distrus o camera de supraveghere din Sebeș. A fost trimis in judecata Spiderman din județul Alba: Un barbat s-a urcat pe un stalp și a distrus o camera de supraveghere din Sebeș. A fost trimis in judecata Un barbat din Sebeș a decis ca,…

- ALBA: Avertizarile de cod galben și portocaliu, prelungite de meteorologi. Fenomene vizate: vant puternic și precipitații Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben și portocaliu de vreme rea in județul Alba și alte zone ale țarii. Codul galben, valabil in Nord-Vestul județului, in zona Munților…

- Transporturi ilegale de lemn din județul Alba, scapate de pedeapsa: Infracțiunea a fost prescrisa prin CCR Transporturi ilegale de lemn din județul Alba, scapate de pedeapsa: Infracțiunea a fost prescrisa prin CCR Un angajat al unei societați care a intocmit in fals un numar de 14 avize de insoțire…

- Trei noi proiecte din județul Alba vor primi finanțare prin PNRR: Unde vor fi amplasate Trei noi proiecte din județul Alba vor primi finanțare prin PNRR: Unde vor fi amplasate Ministrul Cseke Attila a semnat 90 de noi contracte finanțate prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ valabila vineri si sambata in 17 judete din vestul si sud-vestul tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 16 decembrie, ora 12:00 – 17 decembrie, ora 12:00, in Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul…