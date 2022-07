Barometrul vizibilităţii miniştrilor – Ciucă rămâne pe primul loc! Urcare spectaculoasă pentru Gabriela Firea Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate si in luna iunie, la mare distanta de colegii sai de Cabinet. Pe locul al doilea se mentine ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, urmat de ministrii Transporturilor si Energiei, care fac un schimb de locuri fata de luna precedenta, potrivit unei analize realizate de News.ro si de Agentia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizarii presei scrise si online. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, pe locul 11 luna trecuta, urca spectaculos pe locul al cincilea, o situatie similara fiind inregistrata si in cazul ministrului Familiei Gabriela… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate si in luna mai. Pe locul al doilea se situeaza ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, urmat de ministrul Energiei Virgil Popescu, ambii avand un avans spectaculos comparativ cu luna precedenta, In schimb, ministrul Sanatatii Alexandru Rafila,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, preia interimatul la Agricultura dupa demisia de joi, 23 iunie, a lui Adrian Chesnoiu, acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu. Adrian Chesnoiu și-a dat demisia din functia de ministru al Agriculturii, fiind suspectat ca a aranjat concursuri de angajare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mers zilele trecute intr-o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite. El a fost insoțit de directorul Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara, Daniel Stamatovici.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca va merge la Bruxelles saptamana viitoare cu un plan de solutii pentru salvarea CFR Marfa si Tarom. ”Miercuri am intalnirea la Bruxelles cu doamna comisar pe cele 2 probleme si pe CFR Marfa si pe Tarom. Mergem pe masa cu solutii pentru ambele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a transmis dupa vizita efectuata in Emiratele Arabe Unite ca se va dezvolta colaborarea in domeniul transportului si infrastructurii maritime dintre Romania si Emiratele Arabe Unite "Astazi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a semnat un Memorandum…

- Conducerea companiei Abu Dhabi Ports Group din Emiratele Arabe Unite si-a manifestat interesul pentru derularea unor investitii in Portul Constanta, a anunțat miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marti, ca au fost depuse 28 de oferte pentru constructia celor patru tronsoane ale Autostrazii Buzau - Focsani, cu o lungime totala de 82,44 km. Potrivit oficialului, proiectul este finantat prin PNRR, valoarea estimata a acestuia fiind de 5,29…

- Sorin Grindeanu face precizari importante despre proiectele pe care le pregateste pentru a valorifica potentialul Romaniei in actualul context regional tensionat: investitiile in Portul Constanta si Galati, Aeroportul International Mihail Kogalniceanu si in eficientizarea transportului feroviar de marfuri.Ministrul…