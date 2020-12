Clasa de active industriale/logistice este in prezent cea mai atractiva pentru majoritatea bancilor din Europa Centrala si de Est (CEE), in contextul pandemiei de Covid-19, aceasta preferinta fiind in contrast cu cea mai mare parte a finantarii bancare din Europa pre-Covid. Finanțarea pre-Covid s-a concentrat, de regula, pe segmentul cladirilor de birouri, releva ultima editie a Barometrului KPMG privind Creditarea Imobiliara, un studiu anual care incearca sa cuantifice punctul de vedere al bancilor in ceea ce priveste creditarea pe pietele imobiliare din Europa. Hotelurile au fost cea mai putin…