Stiri pe aceeasi tema

- IRSOP si SNSPA, incepand din 2014, intreaba luna de luna un esantion de manageri daca in firma lor productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raspunsurile primite indica expansiune, daca trece de 50 de puncte,…

- Barometru: Industria din Romania a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export au atins un record minim istoric Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor pentru export a atins un record istoric, pana la 32 de…

- Industria a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export, la un minim istoric: “Caderea brutala arata ca industria s-a decuplat in mare masura de la piata externa” Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor…

- Dupa patru luni de scadere continua a activitatii, in luna decembrie 2019, industria din Romania a intrat in contractie puternica.Conform unui raport intocmit de catre Școala Naționala de Studii Politice și Administrative și IRSOP, caderea comenzilor pentru export au atins un record istoric de 32 de…

- ​”Dupa patru luni de scadere continua a activitatii, în luna decembrie, industria a intrat în contractie puternica. Probabil ca sezonalitatea a contribuit la slabirea activitatii, dar nu a fost singurul factor de regres. Managerii considera ca pe termen mediu, peste sase luni, sunt…

- Mai prețios ca aurul. Metalul care a atins o valoare record ca urmare a conflictului SUA-Iran. De ce il prefera investitorii și pentru ce este folosit Uncia de paladiu a atins, luni, un nivel record de peste 2.000 de dolari, in contextul in care toate metalele prețioase s-au apreciat, ca urmare a escaladarii…

- Euro continua sa creasca pe final de an și impinge leul la un pas de minimul istoric din luna noiembrie Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7799 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa in Ajunul Craciunului. În 21 noiembrie, euro a atins…

- Majoritatea analistilor CFA Romania estimeaza o depreciere a cursului leu - euro in urmatoarele 12 luni, pana la valoarea de 4,8663 lei, respectiv o rata medie anticipata a inflatiei de 3,52%, reiese din datele privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna noiembrie, publicate luni,…