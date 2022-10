Barometrul Food 2022: Crește interesul consumatorilor pentru o dietă sănătoasă Inflatia a avut un impact major asupra deciziei de cumparare a angajatilor din Romania, dar si asupra calitatii alegerilor alimentare, existand o crestere a interesului pentru o dieta sanatoasa, arata un studiu realizat de Edenred. Barometrul Food 2022, coordonat de Edenred in 20 de tari, inclusiv in Romania, evidentiaza o crestere a interesului angajatilor romani pentru o dieta echilibrata, in conditiile in care 71% dintre ei spun ca au devenit mai constienti de alegerile alimentare, dar si de necesitatea de a avea o dieta sanatoasa. Pentru 85% dintre respondentii la nivel global principalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

