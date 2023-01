Barometrul de Risc Allianz 2023: Incidentele cibernetice și criza energetică Incidentele cibernetice și riscurile privind intreruperea activitații sunt cele mai mari preocupari ale companiilor, pentru al doilea an consecutiv, potrivit ediției din acest an a Allianz Risk Barometer. Cu toate acestea, evoluțiile macroeconomice – inflația, volatilitatea pieței financiare și o recesiune iminenta (in urcare de pe locul 10 pe locul 3, comparativ cu anul precedent), dar și impactul crizei energetice (o noua intrare, pe locul 4) – sunt amenințarile la adresa companiilor care au avut cea mai rapida dinamica. In același timp, riscurile legate de consecințele economice și politice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

