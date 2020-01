Stiri pe aceeasi tema

- Industria a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export, la un minim istoric: “Caderea brutala arata ca industria s-a decuplat in mare masura de la piata externa” Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor…

- Activitatea in industria din Romania s-a plafonat la aproape toti indicatorii, pe parcursul lunii octombrie, iar asteptarile managerilor pentru urmatoarele sase luni au crescut usor, "probabil pe fondul schimbarii guvernului si al sperantei intr-un an nou mai bun", arata rezultatele Barometrului…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro. Acesta este cel mai mare nivel al monedei europene inregistrat vreodata in Romania.

- Barometru: Industria și-a revenit parțial in septembrie, dupa șocul din august, dar viitorul ramane incert Industria a iesit partial din depresiune in luna septembrie, insa starea de spirit in randul firmelor nu s-a modificat esential fata de august, arata Barometrului Industriei din Romania, dat joi…

- Conform sursei citate, revenirea s-a produs mai mult pe seama cererii interne decat a comenzilor pentru export, in conditiile in care exportul pare anemic, probabil pe fondul incetinirii activitatii manufacturiere din Germania si din alte tari occidentale, scrie Agerpres. Impactul activitatii…