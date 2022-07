Barometru HR: Trei sferturi dintre companii și-au majorat bugetele pentru salarii în 2022 Trei sferturi dintre companiile din Romania, respondente la Barometrul de HR realizat in luna iunie de PwC Romania, au ajustat sau vor ajusta salariile cu inflația sau cu un procent situat intre inflație și creșterea planificata inițial, in timp ce restul au decis sa mențina bugetul de creșteri salariale stabilit in 2021. Astfel, creșterea medie a bugetului salarial total in 2022 fața de 2021 este de 9,4%. Potrivit sondajului, 41% dintre companii au revizuit in sus bugetul de creșteri salariale, insa insuficient pentru a compensa pierderea de venituri cauzata de inflație, un sfert au ajustat sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

