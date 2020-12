Bisericile sunt prezentate mai degraba "negativ" in presa din cauza ca mass-media "exagereaza" unele probleme din activitatea de zi cu zi a cultelor, iar acestea ar trebui sa fie mai critice fata de liderii de opinie si politicienii care se exprima public impotriva credintei si a religiei, releva primul barometru al vietii religioase din Romania.



Conform cercetarii sociologice, care a fost realizata de LARICS si prezentata miercuri in Aula Academiei Romane, 46,5% dintre cei chestionati au afirmat ca Bisericile sunt prezentate mai degraba negativ in presa, in timp ce 34,9% cred ca…