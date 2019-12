Barnier: Negocierile comerciale UE-M.Britanie nu vor putea fi definitivate rapid

Stiri pe aceeasi tema

- Scrutinul parlamentar anticipat din Marea Britanie, relevant pentru procedura Brexit, risca sa genereze un nou impas politic la Londra, in conditiile in care Partidul Conservator, al premierului Boris Johnson, ar putea sa nu obtina majoritatea parlamentara necesara, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru urmatoarea etapa a ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, însa risca sa aiba probleme interne din cauza negocierilor comerciale cu aceasta, a declarat Charles Michel, președintele ales al Consiliului European, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.Într-unul…

- Statele Unite și-au exprimat preferința pentru un Brexit fara acord în cadrul discuțiilor cu oficialii britanici, susține Partidul Laburist, citând documente oficiale privind negocierile preliminare pe tema unui tratat comercial între Londra și Washington, informeaza publicația The…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson e creditat cu obținerea unei majoritați comfortabile de 68 de mandate în Parlament la alegerile legislative din 12 decembrie, datorita unui avans semnificativ înregistrat în fiefurile tradiționale ale opoziției laburiste, conform unui…

- Un Brexit fara acord ar genera oprirea producției și pierderi de miliarde de euro in industria auto europeana Cu aproximativ o luna inainte de data programata pentru iesirea Marii Britanii din UE, constructorii auto din blocul comunitar trag un semnal de alarma cu privire la pierderile care vor aparea…

- Astfel, potrivit sondajului, conservatorii ar obtine 37- din voturi in cazul unor alegeri legislative, in timp ce laburistii ar obtine 22- din sufragii, informeaza Euronews. Cu toate ca actiunile sale privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana l-au costat voturi in Parlament, premierul Boris…

- Partidul Conservator al premierului Marii Britanii, Boris Johnson, are un avans de 15 procente fața de principala formațiune de opoziție, Partidul Laburist, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitații sambata, in contextul unor posibile alegeri anticipate cauzate de impasul privind Brexit, scrie…

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat miercuri ca Marea Britanie înca are șansa sa iasa din Uniunea Europeana în mod ordonat, cu un acord, varianta preferata și de Guvernul german, scrie Mediafax, citând Reuters. „Înca vad posibilitatea unui Brexit ordonat”,…