- Marea Britanie trebuie sa respecte "independenta" Uniunii Europene, a declarat negociatorul-sef european pe tema Brexit, Michel Barnier, avertizand ca exista "divergente foarte grave" intre Bruxelles si Londra in negocierile privind relatiile bilaterale, anunța MEDIAFAX."Nu contesta nimeni…

- Uniunea Europeana va ramane consecventa in privinta declaratiei politice convenite cu Londra anul trecut, a declarat joi negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, la scurt timp dupa ce Marea Britanie a prezentat un mandat dur de negociere pentru discutiile cu blocul comunitar,…

- Incepe batalia post- Brexit. Ce pretenții au Marea Britanie și Uniunea Europeana una de la cealalta UE poate oferi Londrei un acord comercial ''extrem de ambitios'', care sa includa tarife si cote zero, dar si multe servicii, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte acum si in viitor…

- Iesirea oficiala a Marii Britanii din UE a determinat oficialitatile din Bruxelles sa organizeze un eveniment tematic, ce a inclus si un joc de lumini in culorile drapelului britamnic, cu scopul de a sublinia faptul ca Belgia si Marea Britanie raman conectate.

- "Impreuna cu Charles Michel am semnat acordul privind iesirea Regatului Unit din UE, deschizand calea ratificarii sale de catre Parlamentul European", a anuntat presedintele Comisiei Europene pe contul sau de Twitter.Cu acordul oficial al Ursulei von der Leyen si al lui Charles Michel,…

- ​Presedintii Comisiei Europene si Consiliului au semnat vineri acordul cu privire la Brexit aprobat de Regatul Unit pentru a permite ratificarea sa de catre Parlamentul European, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de France Presse. Marea Britanie va parasi Uuniunea Europeana…

- Premierul Ludovic Orban a discutat, marți, cu Michel Barnier, negociatorul șef al UE privind Brexit, ambii fiind de acord ca protejarea drepturilor cetațenilor este o prioritate in ceea ce privește viitorul parteneriat al Uniunii cu Marea Britanie."Am fost de acord cu negociatorul șef al UE,…

- In locul unui bilanț la final de an, va propun un sumar de subiecte și evenimente din politica externa care, in opinia mea, vor avea un impact considerabil asupra Romaniei. 1. BREXIT Dedeparte, cel mai important eveniment al anului 2020 va fi Brexit-ul, care ar fitrebuit sa se intample anul acesta,…