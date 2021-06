Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a anunțat, joi, ca va intra in competiție pentru șefia USRPLUS la congresul care va avea loc in toamna. “Am participat la toate luptele pe care USR PLUS le-a avut. Intenționez sa merg mai departe”, a spus Barna. „Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am…

- Dan Barna acuza DLAF ca a transmis public concluziile raportului de verificare a proiectelor sale, dar cand a cerut și el nota trimisa de DLAF la DNA, i s-a raspuns ironic ca va primi raspuns in termenul prevazut de lege, adica 30 de zile. Co-președintele Alianței USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, miercuri,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a confirmat, marți, ca, luni, pe 10 mai, a primit de la Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) doua sesizari in care sunt reclamate “presupuse fapte de natura penala comise in contextul implementarii unor proiecte din fonduri europene”. Unul dintre cei vizați…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, promite ca va scrie o carte in care va dezvalui toate scandalurile politice prin care a trecut coaliția guvernamentala. Vicepremierul a declarat, luni seara la Digi24, ci a inceput sa stranga deja notițe pentru manuscris. „Cam de o luna de zile am inceput sa țin…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…

- Toți miniștrii USR-PLUS vor avea o ședința cu vicepremierul Dan Barna, la ora 12, pentru a stabili daci vor participa la ședința de Guvern reprogramata pentru ora 13. Alianța USR PLUS a anunțat ca Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru și a cerut…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…

- Nu e zi de vineri in care sa nu vedem pe paginile miniștrilor și șefilor coaliției de guvernare poze și indemnuri pentru renunțarea, macar intr-o zi a saptamanii, la autovehicule, conform campaniei “Vinerea verde“, demarata de ministrul Mediului in urma cu o luna. Numai ca unii demnitari, cum este vicepremierul…