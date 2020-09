Co-președintele Alianței USR-PLUS, Dan Barna, a declarant ca reprezentanții acesteia vor fi Fermi pe principiile legate de integritate, transparența și toleranța zero la nepotism și corupție. Dan Barna a explicat, intr-o conferinta de presa, cum vor fi realizate majoritatile in consiliile locale unde alianta are reprezentanti. “Vreau sa mai spun doar un element legat de modalitatea in care vom construi majoritatile in acest consilii locale in care suntem prezenti. Vom fi foarte fermi pe principiile pe care le-am sustinut in intreaga campanie, principiile legate de integritate, de transparenta,…