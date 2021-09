Stiri pe aceeasi tema

- „Vom avea insa o discutie in coalitie – maine seara, dupa-amiaza (vineri - n.red.) – o discutie a coalitiei in care vom incerca calea eleganta, calea fireasca in care vom spune colegilor din coalitie ca demisia eleganta, demisia de onoare a premierului Florin Citu va putea sa rezolve mult mai simplu…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna spune ca moțiunea de cezura va fi indreptata impotriva premierului Florin Cițu și afirma ca in PNL sunt foarte multe soluții viabile pentru funcția de prim-ministru: „Un om ca Ilie Bolojan va avea toata susținerea USR PLUS”, anunța Mediafax. ”In PNL sunt foarte…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Liderul USR-PLUS, Dan Barna a anunțat joi ca toți parlamentarii partidului au semnat moțiunea de cenzura inițiata miercuri seara la grupul parlamentar al partidului. De altfel, liderii USR-PLUS au refuzat propunerea premierului de a face o noua nominalizare la ministerul Justiției. Singura persoana…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat joi, intr-o postare facuta pe Facebook , ca depun moțiune de cenzura pentru demiterea lui Florin Cițu din fruntea guvernului. Pentru ca au doar 80 de parlamentari, insuficienți pentru inițierea moțiunii, USR-PLUS invita celelalte partide sa sprijine demersul. „Cele…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, le cere liderilor USR-PLUS sa-și retraga miniștrii din Guvern și sa semneze moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. In coaliția de guvernare sunt tensiuni mari, dupa ce, aseara, premierul Cițu l-a demis pe ministrul Justiției, Stelian Ion, de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- Prima moțiune de cenzura depusa de PSD împotriva Guvernului codus de Florin Cîțu va fi dezbatuta și votata luni în plenul reunit al Parlamentului. Marcel Ciolacu afirma ca social-democraților le-ar mai lipsi 20 de voturi de la parlamentarii actualei coaliții pentru ca motiunea sa fie…