Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura care va fi semnata si de parlamentarii AUR. Vicepremierul a sustinut insa ca nu a negociat nimic cu AUR, adaugand ca atunci cand e vorba de o motiune de cenzura in care un Guvern nu mai are sprijin este "un vot de conjunctura pe un subiect important". "Nu am negociat nimic cu AUR. Domnul Mosteanu a…