Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea varstei de pensionare este un trend intalnit in aproape toate statele europene, motivul fiind dat pe de o parte de imbatranirea populatiei, iar pe de alta de nesustenabilitatea fondurilor de pensii publice. In cele ce urmeaza va prezentam statistica vastei de pensionare pe fiecare stat

- Ministrul Muncii a declarat ca nu s-a discutat despre creșterea varstei de pensionare. Ministrul Muncii a spus ca va fi opționala creșterea varstei de pensionare, fiecare om va putea opta daca ramane mai mult in campul muncii.„Respingem orice speculație și, mai ales, amatorismul unor oameni politici…

- Ludovic Orban: Alocațiile copiilor nu vor crește in acest an. Nu sunt sanse ca alocatiile copiilor sa creasca, de la 1 iulie, pentru ca nu exista fonduri la buget, a explicat, luni, la Pitesti, presedintele PNL, Ludovic Orban. Se lucreaza, in schimb, in coalitia de guvernare, la reforma privind acordarea…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care urmeaza sa fie discutat si eventual aprobat de Comisia Europeana, contine cateva aspecte mai putin cunoscute romanilor, prezentate in cele ce urmeaza de analistul economic Claudiu Vuta.

- In comparație cu Uniunea Europeana, țara noastra are speranța de viața mai mica, in schimb mai multe mame tinere și tendințe ale natalitații in creștere. Concluzia aparține Biroului National de Statistica, care a prezentat cercetarea „Republica Moldova versus Uniunea Europeana”. Potrivit aceluiași studiu,…

- Speak a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor despre intamplarea pe care a avut-o intr-un magazin. Totul s-a intamplat cant artistul se indrepta catre casa de marcat. O doamna s-a bagat la rand in fața lui și și-a pus la punct soțul care i-a atras atenția asupra gestului…

- Salariatii ar putea continua sa lucreze pana la 70 de ani FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. Salariatii de la stat sau de la privat care ajung la vârsta de pensionare pot continua sa lucreze pâna la 70 de ani, potrivit unui proiect de lege lansat astazi în…

- In weekend, la Davila: OLD LOVE. Programul Teatrului Davila pentru acest weekend. SAMBATA, 6 MARTIE: Ora 11:30 – URSUL PACALIT DE VULPE (sala Studio ”Liviu Ciulei”) Durata | 40 de minute Varsta recomandata | peste 3 ani Autor | Ion CREANGA Adaptare | Carmen CALIN Regie artistica | Nicolae BANICA Scenografie…