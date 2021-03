Barna: Voiculescu are susţinerea USR PLUS în proporţie de 101%;…

Vicepremierul Dan Barna precizeaza ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, are sustinerea Aliantei USR PLUS in proportie de 101% si ca transparenta face parte dintr-o buna guvernare.



"Cand am promis o revolutie a bunei guvernari, ne refeream inclusiv la transparenta datelor publice. De altfel, din 2013 Romania este membra a initiativei internationale 'Parteneriatul pentru o guvernare deschisa', al carui scop principal este tocmai transparentizarea datelor pentru reutilizare. Este, deci, un lucru normal ca un ministru USR PLUS sa actioneze in baza ideilor pe care le-am sustinut…