Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o discuție cu șeful Corpului meu de control, in aceasta dimineața (luni - N.R.), se autosesizeaza sa vada daca a fost respectata toata legislația, avizele daca au fost date și vom vedea. Este vorba despre publicarea unor informații care țin de mai multe instituții si trebuia sa existe avizul…

- Ministerul Sanatații a trimis catre Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, o adresa in care se „susține ferm” ca la orele de educație fizica elevii sa poarte masca. Informația a venit ca urmare a solicitarilor facute de Sorin Cimpeanu, dar și de Federația Asociațiilor de Parinți, ca la orele de educație…

- Un raport privind incendiul de la Spitalul ”Matei Bals” din București, in urma caruia au murit opt pacienți COVID, care va cuprinde si situatia generala a sistemului de sanatate, va fi prezentat marți, 2 februarie, a anunțat luni vicepremierul Dan Barna, copresedinte al Aliantei USR PLUS, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…