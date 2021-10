Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR, transmite Agerpres. „Depinde…

- Deputatul Dan Barna, vicepresedintele USR, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR. „Depinde ce se va intampla…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cere delegatilor la Congresul partidului sa analizeze, atunci cand voteaza, daca Guvernul are performanta si daca este bine perceput de opinia publica. “Pentru ca daca nu este bine perceput de populatie si noi alegem premierul presedintele Partidului National Liberal,…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna vor participa duminica la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta. Intalnirea dintre cei trei vine la nici 24 de ore de la momentul la care Cițu a continuat sambata, intr-o…

- Un scurtcircuit s-a produs, marti, la aparatul de aer conditionat din camera de resuscitare a Unitații Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Au intervenit angajatii unitatii, nefiind necesara interventia pompierilor. Trei pacienti au fost mutati. ”In aceasta dupa-amiaza (marți dupa-amiaza…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…