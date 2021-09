USR PLUS va fi ''partidul care va castiga dreapta din Romania'', daca va lua decizia de a ramane in opozitie, a declarat, duminica, la Botosani, co-presedintele acestei formatiuni politice, Dan Barna. Acesta a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca, in cazul in care nu va reveni la guvernare, USR PLUS "va face o opozitie responsabila", subliniind ca partidul pe care il conduce este unul matur. "Vom face o opozitie responsabila, exact asa cum ne-am comportat, desi nu am fost tratati ca atare, pe toata perioada guvernarii. USR PLUS este in momentul de fata partidul matur din politica…