- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca deocamdata nu s-a luat o decizie cu privire la Rosia Montana, urmand ca discutiile sa se reia la viitoarea sedinta a coalitiei de guvernare. "Rosia Montana s-a discutat. Inca nu s-a luat o decizie. Vom discuta din nou la urmatoarea sedinta de coalitie",…

- Vicepremierul Dan Barna a subliniat luni ca USR PLUS sustine in continuare listarea dosarului Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO si ca va mentine acest punct de vedere si in cadrul coalitiei, chiar daca va exista o propunere alternativa. "USR PLUS isi mentine pozitia foarte ferma. Beneficiul inregistrarii…

- In luna martie a acestui an, Asociația La Blouse Roumaine, alaturi de publicistul Teofil Ivanciuc și alți peste 50 de semnatari au inaintat Ministerului Culturii, Institutului Național al Patrimoniului, Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO, Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului…

- Ludovic Orban a declarat, intrebat despre faptul ca Dan Barna a spus ca va propune o discutie in coalitie privind alegerea primarilor in doua tururi, ca suntem departe de anul electoral 2024, insa PNL sustine acest aspect si va fi cu siguranta o decizie in coalitie privind

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna și-a aratat sprijinul fața de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand in scandalul deșeurilor din Sector 1. „Despre asta este vorba, despre obligația prestatorului, pentru ca acesta este cadrul general al contractului, despre obligația de a continua furnizarea…

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca votul din comisii pentru desființarea pensiilor speciale nu este asumat de coaliția de guvernare, de aceea le va solicita celor de la PNL sa revina și in Parlament sa voteze impotriva pensiilor speciale. ”Este o inițiativa in Parlament, vedem voturi cel puțin…

- Vicepremierul si liderul USR PLUS, Dan Barna, a declarat, intr-un interviu la Hotnews , ca USR PLUS il susține fara echivoc pe Vlad Voiculescu. Dan Barna a precizat ca decizia coaliției este ca acest guvern merge mai departe. „Nici premierul și nici altcineva din coaliție nu a cerut demisia lui Vlad…

- Cartofii prajiti ar putea fi considerati un element de patrimoniu cultural care sa merite protejat? Proprietarii chioscurilor care vand cartofi prajiti din Belgia cred ca acest lucru este posibil si au inaintat o cerere catre autoritatile flamande prin care solicita UNESCO inscrierea preparatului…