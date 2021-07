Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Guvernului a transmis miercuri, cu privire la informatiile lansate in spatiul public de Greenpeace referitor la o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana si la implicarea prim-ministrului in acest demers, ca Florin Citu nu a inaintat…

- Premierul Florin Citu nu a intreprins vreun demers oficial care sa vizeze retragerea dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana si nici nu a inaintat vreo propunere cu privire la acest subiect, precizeaza, miercuri, biroul de presa al Guvernului. Florin Cițu a declarat, luni,…

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu au dezvelit in Piata Victoriei o statuie care il intruchipeaza pe premierul Florin Cițu ”poleit in aur”.

- Premierul Florin Cițu este contestat de comunitatea ROCK pentru scoaterea dosarului Roșia Montana din patrimoniul UNESCO Premierul Florin Cițu este contestat de comunitatea ROCK pentru scoaterea dosarului Roșia Montana din patrimoniul UNESCO „Rock-ul a fost mereu de partea celor slabi, a celor opresați…

- Mihai Gotiu, membru al Biroului National USR PLUS, considera ca retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO ar reprezenta o incalcare a promisiunilor PNL si subliniaza ca formatiunea din care face parte va utiliza toate parghiile, in cadrul coalitiei, pentru ca dosarul sa fie finalizat cu succes…