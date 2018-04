Barna (USR): Nu am absolut nicio îndoială că preşedintele Iohannis…

Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat luni ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Nu am absolut nicio indoiala ca presedintele Iohannis va respinge cererea de revocare si o va sustine pe doamna Kovesi, pentru ca nici presedintele Iohannis si nici noi, restul societatii, nu am reusit sa gasim motive temeinice in afara de taieturi de presa si crochiuri din comunicate. Deci, nu exista vreun temei sau vreun motiv real pentru care doamna Codruta Kovesi sa fie revocata", a spus…